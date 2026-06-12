ミラノ・コルティナオリンピックの功績を称え贈られた「新潟県民栄誉賞」、「新潟市スポーツ大賞」の授賞式を終えた中井亜美選手が11日、TeNYテレビ新潟へ。情報番組『夕方ワイド新潟一番』に生出演しました。番組ではこれまでの歩みやオリンピックの舞台裏、そして4年後のオリンピックについてなど、今後の展望について話を聞きました。 メダルの重みは Ｑ銅メダルを実際にかけてみて重みはいかがですか？中井選