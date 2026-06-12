MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。6月9日（火）に放送された同番組では、千葉県館山市にある敷地面積約1万坪の大邸宅が紹介された。ここで妻と暮らす家主は、日本人なら誰もが知っているであろう“東京のシンボル”をつくった建築界のエリートで…。【映像】“東京のシンボル”をつくっ