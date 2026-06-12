東京都のスポーツ推進本部は、プロ野球・東京ヤクルトスワローズのホームゲームに、抽選で計1万2000人を無料で招待します。都内在住・在学・在勤の人が対象。招待試合は、7月14日（火）・15日（水）・16日（木）の読売ジャイアンツ戦です。外野指定席での観戦各日、2000組・4000人（ホーム・ビジター各1000組・2000人ずつ）を無料招待します。座席の種類は、「ホーム側（スワローズ側）」と「ビジター側（ジャイアンツ側）」の2種