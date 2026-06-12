「INI 5TH ANNIVERSARY」と書かれた広告が、全国各地に掲出されている。映っているのは、“あの”オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』（GYAO!で配信、TBS系で放送）で着用していた制服に身を包んだ11人。彼らは5年前の6月13日に放送された同番組の最終回で、国民プロデューサーの投票のもと選ばれ、グローバルボーイズグループ・INIとしての歩みを始めた。 （関連：【