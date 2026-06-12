女優でフィギュアスケーターの本田望結（22）は6月8日に自身のInstagramを更新し、ピラティス中の近影を公開した。投稿では「生活に欠かせないピラティス！」とつづり、指導する先生たちへの感謝も記した。「継続は力なり」と添え、日々のトレーニングに取り組む様子を伝えている。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャ