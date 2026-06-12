年金は繰り上げ受給がお得、ということを聞いたことがあるかもしれません。しかし、実際にはどうなのでしょうか。フィナンシャルプランナーの長尾義弘さんは、老後の不安は、じつはその多くが“幻想”だといっています。長尾さんの著書『老後不安は「思い込み」が9割』（青春出版社）から、定年後のお金の使い方、老後資金の活用の仕方など、老後不安の解消法を紹介します。会社員が60代に年金を増額する方法とは会社員のケース