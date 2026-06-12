【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人の新曲「Fiction Love」の配信がスタート。MVも公開された。 ■ダンスは中島健人本人による振り付け 「Fiction Love」は、中島健人が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』（7月3日より全国公開）の主題歌。 もしもドラマの中の俳優たちが、役を外れた現実世界でも恋におちたら…？というフィクションストーリーを描いた楽曲で、恋する相手の気まぐれな