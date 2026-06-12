【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FRUITS ZIPPER松本かれんとCUTIE STREET桜庭遥花によるユニット“PiKi”の新曲「Twilight Twilight」が、6月19日0時より配信リリースされることが決定。同時にPiKiの新ビジュアルとジャケット写真も公開された。 ■ピンクのドリーミーなビジュアルが新曲のムードを象徴 新ビジュアルは、レトロな雰囲気を感じさせるピンクのサテンドレスと大きなリボンが特