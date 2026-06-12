【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Adoの歌ってみたアルバム』の第2弾が、今冬にリリースされることが決定。これを受けて「Adoに歌ってほしい曲」を広く募集する企画がスタートした。 ■特設サイトで好きな楽曲を1人1曲まで投票可能 2020年10月の「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから数々の快挙を成し遂げ、7月に日産スタジアムでのライブを控えている23歳の歌い手Ado。 『Adoの