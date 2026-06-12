※6月23日、東証グロース市場に上場予定のＬｉＮＫＸ [東証Ｇ]は12日、公開価格を発表した。 ●ＬｉＮＫＸ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：6月23日 事業内容：金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業 公開価格：790円 仮条件：730円～790円 想定発行価格：710円 上場時発行済み株式数：678万7400株 公募：18万9100株 売り出し：12