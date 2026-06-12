6月12日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＡＨＣグループ [東証Ｇ]決算月【11月】6/12発表 毎年11月末時点で300株以上を1年以上保有する株主にデジタルギフト1万円分を贈呈する。なお、初回の26年11月末は継続保有要件を設けない。 ■拡充／変更―――