岐阜県高山市で、スイレンの花が見頃を迎えています。 【写真を見る】池の水面で清らかに 光を受けて輝くスイレンが見頃に 春先の暖かさで去年より2週間ほど早く開花 岐阜･高山市の大谷しだれ桜公園 光を受けて輝く、池の水面に浮かんだスイレンの花。高山市清見町の「大谷しだれ桜公園」の池では、約200株のスイレンが植えられていて、6月に入り直径10センチほどの清らかな花が姿を見せ始めました。 春先の暖かさで2週間ほど早