中国メディアの観察者網によると、世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）のグロリア・ゲバラ理事長兼最高経営責任者（CEO）は3日、北京で中国の経済影響力に関する最新の調査報告書を発表した。それによると、中国の旅行・観光セクターの成長率は世界平均をはるかに上回り、米国を抜いて世界一の旅行先になるとみられる。ゲバラ氏は、観察者網のインタビューで、2025年に中国が迎え入れた外国人観光客数の増加率は世界平均の約3倍だっ