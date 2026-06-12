◇第110回日本陸上競技選手権大会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）日本陸上競技選手権大会の1日目は12日、男子3000m障害の決勝が行われ、Hondaの青木涼真選手が3連覇を果たしました。レースでは小原響選手(GMO)が度々前を奪う展開に。それでも青木選手が抜き返し、ゴール手前ではデッドヒートを繰り広げたすえ、僅差のレースを制しました。青木選手のゴールタイムは8分18秒63となっています。これで3連覇を果たした青木選