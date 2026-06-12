「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子１００メートル障害準決勝が行われ、日本記録保持者の福部真子（３０）＝日本建設工業＝が大会記録の１２秒７２（向かい風０・２メートル）の準決勝１組１位、全体トップで決勝進出を決めた。２５年世界選手権代表の中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は１２秒７７（追い風０・２メートル）の準決勝２組１位、全体２位で通過。昨年覇者の田中佑美（２７）＝富士通