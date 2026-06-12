「川口記念・Ｇ２」（１２日、川口）３日目８Ｒで片野利沙（３３）＝川口・３２期＝が会心のレースを見せた。１０線３枠からコンマ０４のトップＳ。１周４角でまくりで先頭に立ってそのままゴールを駆け抜けた。「Ｓ勝負だった。Ｓが切れて良かった」と快勝に笑顔がこぼれた。仕上がりも上々で「川原（剛＝川口）さんのアドバイスをもらって、ヘッド周りをやってすごく良かった。直線の行き方が良くなり、向きが変わりやすくな