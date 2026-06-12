「楽天−広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）三回の広島の攻撃中に降雨のため試合が中断したが、４０分後に再開した。０−０の三回、広島が１死一、二塁と好機をつくったが、降り始めた雨が一瞬で大粒に。１８時５２分に球審が両軍選手にベンチに引き揚げるように促し、試合が中断した。その後、球場スタッフがマウンドや各塁にシートを敷いて対応。１９時１１分頃からシートをはがし始めてグラウンドを整備した。そ