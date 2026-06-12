俳優の内藤剛志、羽田美智子、南果歩、柄本明、兼崎涼介監督が12日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』初日舞台あいさつに登壇。羽田が“次回作”の舞台について具体的な妄想を展開した。【全身ショット】二の腕すらり…気品漂う白ドレス姿を披露した羽田美智子本作は、往年の2時間サスペンスの系譜を受け継ぐBS日テレ「和サスペンス劇場」から誕生し、7作にわたり支持を集めてきたシリーズ待望の映画化。亡き妻が