熊本県営野球場の移転、再整備で新たな動きです。誘致合戦が盛り上がる中、新たに上益城郡甲佐町が誘致に手を上げました。■玉名市 藏原隆浩市長「手を挙げないということは考えられない」■菊陽町 小牧裕明副町長「ぜひ菊陽町に野球場を誘致」■熊本市でも…「我が街に野球場を！」と白熱する誘致合戦。12日に新たに名乗りを上げたのが甲佐町です。■甲佐町 甲斐高士町長「人口減少が進んでいる地域一帯に、交流拠点の核となるよ