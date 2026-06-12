現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が12日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。6月7日に出演したTBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）で、阪神・森下翔太外野手（25）が6日の楽天戦（甲子園）で、球審への暴言でプロ初の退場処分を受けたことについてコメントしたが、自身のチャンネルでさらに詳しく話した。番組内で落合氏は真鍋球審を「1回スト