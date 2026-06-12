モデルでタレントの藤田ニコル（28）が12日、自身のインスタグラムを更新。抱っこ紐で第1子を抱っこする姿を披露し、約1年ぶりにトレーニングを再開したことを明かした。「私服」と書き出し、黒いTシャツにデニムを合わせ、キャップ、サンダル、サングラスを添えたカジュアルなママコーデを披露。5月に出産した第1子女児を抱っこする姿も公開した。「今日は自分の店舗に久しぶりに顔を出しました」とし、三軒茶屋にある犬の