カンボジアで特殊詐欺に関与した疑いで男12人が逮捕された事件で、警察はこのうち1人にかけ子をさせることを隠し海外に連れ去った疑いで、リクルーター役の男を逮捕しました。森久之容疑者は2024年、知人の男性にカンボジアで特殊詐欺のかけ子をさせることを隠し「中国でブランド販売の仕事がある」などと勧誘し、茨城県から千葉県のホテルまで連れ去った疑いがもたれています。男性は、森容疑者から韓国経由でカンボジア行きのチ