故松田優作さんの妻で女優の松田美由紀（64）が12日、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを追悼した。松田は「中村玉緒さんが、お亡くなりになったと知りました」と訃報に触れ、「勝新太郎さんとは、生前とてもよくして頂き、優作が亡くなった後も法事で『自分の為だけに使いなさい。』と大金を突然頂き、家族を助けて頂いたり、フランスの画家バルティスさんが東