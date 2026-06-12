時速170キロを投げたチャップマン、38歳の進化する肉体大リーグ史上最速となる時速170キロの剛速球を投げたことのある、アロルディス・チャップマン投手（レッドソックス）が見せつけた進化した肉体にファンの驚きが止まらない。「兵器みたいな体つき」「腕が太もも」とコメントが集まった。キューバ出身のチャップマンは2010年にレッズでメジャーデビュー。その年時速105.8マイル（約170.3キロ）のボールを投げ、話題となった