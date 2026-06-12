ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１３戦」が１２日、２日目を開催した。米玉利大悟（２０＝兵庫）は２Ｒ、自身初のイン逃げを決めて勝利。初日後半から日またぎ連勝を果たした。初日のレース後には「スローは苦手」と不安を口にしていたものの「本番は運良くスタートが決まりました」とコンマ０７のトップスタートを決め、逃げ切りとなった。舟足に関しては「足は全部いいと思います。特に直線