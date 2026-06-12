文房具愛好家・古川耕の手書きをめぐる冒険 文房具愛好家の古川 耕さんが、筆記具について解説しながら考察する人気連載。今回は、持ち方に合わせてペン先の向きを調節できる新機構を搭載した一本の万年筆を通して、老舗メーカーならではのモノづくりの矜持を掘り下げる。 凛とした佇まいでキャップ式シャープ＜シーン＞を支え続けて半世紀 ぺんてる万年CIL《ケリー》2200円 高級万年筆の風格を持つ特別なキャップ式の