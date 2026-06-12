『だらしない飼い主』が招く猫への悪影響5つ 猫は、自分で自分の環境を整えることができません。だからこそ、飼い主の管理が行き届かないと、そのしわ寄せがそのまま猫の体と心に及びます。 まずは、特に起こりやすい5つの悪影響を見ていきましょう。 1.誤飲・誤食で腸閉塞や中毒のリスクが上がる ひも、ビニール袋、おもちゃの破片、ヘアゴム――猫が口にしやすいものは、意外と身の回りに