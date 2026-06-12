福岡市南区で酒を飲んで車を運転したとして、29歳の理学療法士の男が逮捕されました。 警察によりますと、9日午後11時半ごろ、福岡市南区井尻で「狭い道を強引に進行している車がある」と、近くに住む人から110番通報がありました。警察が駆けつけ、路上で止まっている乗用車を発見。乗っていた男がアルコールの呼気検査を拒否したため、警察は男を任意同行しました。通報からおよそ5時間半後の男の血液検査では、基準