アイドルグループ・あまいものつめあわせの中村みずきが10日、自身のインスタグラムを更新。沖縄で自転車にまたがるショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】ショーパンから伸びる白い脚うらやましいほど長～い 中村は「自転車でサイクリング！ 次に竹富島に行く時は、サバニに乗って天体観測したい」とつづった。アップしたのは白のトップスにデニムのショートパンツ、サンダルを履いて自