北九州市は「飲酒運転」をしたとして、小学校教諭ら2人を懲戒免職処分にしたと発表しました。6月12日付で懲戒免職となったのは、北九州市立の小学校に勤務する63歳の男性教諭と、北九州市の市税事務所に勤務する56歳の女性職員です。市によりますと、63歳の教諭は自宅で飲酒した翌日の早朝、車で出勤して警察から停車を求められ、呼気から基準値のアルコールが検出されたということです。また、56歳の職員は職場の懇親会で飲