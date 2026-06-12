◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルトが２点を追う６回に猛攻を見せ、逆転に成功した。先頭の内山がここまで完璧に抑えられていた前田純からチーム初安打となる中前打で出塁。松下は見逃し三振に倒れたが、続く長岡が左前打で得点圏に走者を進めた。モンテルが四球を選んで満塁とすると、岩田が右前打を放ち同点とした。古賀が死球を受けて１死満塁の好機で、この