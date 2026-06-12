歌手の中尾ミエ（８０）が１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。和式トイレの「流す」レバーの押し方について持論を展開する一幕があった。この日の「週間バズリニュース」のコーナーでは、様々なニュースから派生した問題点について「ある」か「ない」かで答えるコーナーを展開。その中で「トイレの流すのレバーを手で押すか足で踏むか？」という質問に対し