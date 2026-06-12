俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)の13日放送回には、「築98年の長屋リノベの夢と現実!?祖父の面影を残す家」が登場する。【住人十色】3つの部屋がひとつながりに…広々としたメインスペース舞台は、大阪府堺市。住人（アルジ）は、1歳の子どもがいる3人家族。2年前、大阪市内の賃貸マンションから堺に引っ越し、20代という若さで受け継