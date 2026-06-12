歌い手・Adoのカバーアルバム『Adoの歌ってみたアルバム』の第2弾が今冬に発売されることが決定した。発売にともない、Adoに歌ってほしい楽曲をJ-POP、ボーカロイド、洋楽、それぞれのジャンルから大募集することが発表された。【動画】Ado×Giga×TeddyLoidの再タッグ！『ブルーロック』本予告映像『Adoの歌ってみたアルバム』は、Adoに歌ってほしい楽曲を公募して制作する企画アルバム。2023年12月13日に発売された第1弾には