歌手で俳優の中島健人が12日、新曲「Fiction Love」をデジタルリリースし、Music Videoが公開された。【動画】キュートな部屋でキュートな中島健人…「Fiction Love」MV昨年9月には初の海外単独公演を開催し、香港で開催された大型フェス『Clockenflap』に出演。今年2月には2枚目のフルアルバム『IDOL1ST』をリリース、8月からはアジアツアー開催を控えているなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精力的な活動を続けている