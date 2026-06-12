7人組グループ・Travis Japanのツアー映像『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』（8月26日リリース）のキービジュアルが公開された。【写真】カラフル！みんなでハートを作るTravis Japan今作は、1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers」の映像化。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像が収めら