今週クマの目撃や痕跡の発見が相次いでいる黒部川の河口付近では、自治体がおりを設置するなどして捕獲を試みていますが、今のところクマは見つかっていません。記者「こちらクマの目撃情報があった黒部川河口付近です。あちらにクマを捕獲するためのおりが確認できます」おりはドラム缶で作られていて、奥行きはおよそ２メートル、重さはおよそ１２０キロです。おりはきのう午後、黒部市荒俣の黒部川左岸に設置されました。