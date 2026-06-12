FNNの特派員が入ったのは、アメリカで賛否両論となっている巨大施設。設置された場所は、何とホワイトハウスの真ん前。準備が進む総合格闘技団体「UFC」の大会。ホワイトハウスの敷地でプロのスポーツイベントが行われるのは史上初です。建国250周年事業の一環として行われるのですが、開催される14日はトランプ大統領の誕生日でもあります。大の格闘技ファンとして知られるトランプ大統領は、SNSに「この施設を永遠に残すかもしれ