北陸道で作業員２人が大型トラックにはねられ亡くなった事故から１週間が経ったきょう、現場近くのサービスエリアではトラック運転手を対象に抜き打ちのアルコール検査が行われました。警察官「アルコールチェックのご協力お願いします」「はい、（アルコール数値は）ゼロです。飲酒運転ゼロ、事故ゼロでお願いします」魚津市の北陸自動車道・有磯海サービスエリア下り線では、警察が休憩中のトラッ