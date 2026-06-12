魚津市の北陸自動車道で大型トラックが作業員２人をはねて死亡させた事故で、現場で救助にあたった消防隊員が、ＫＮＢの取材に当時の状況を語りました。救助にあたった滑川消防署・谷口静雄消防司令「現場の責任者として本部との無線のやり取り、または現場の状況の全体把握を行っておりました」事故の通報を受けて発生直後の現場に駆けつけた、滑川消防署の谷口静雄さんです。この事故は今月５日、魚津市の北陸自動車道で道路工