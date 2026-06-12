夜の繁華街で後を絶たないぼったくり被害。 歌舞伎町、六本木、新橋・銀座――東京を代表する歓楽街では、以前から悪質な客引きや高額請求によるトラブルが繰り返されてきた。警察による摘発や行政指導、マスコミによる注意喚起が続いているにもかかわらず、その手口は年々巧妙化している。 近年では、単なる高額請求だけではなく、薬物を混入した酒を飲ませ、正常な判断能力を奪ったうえでクレジットカードを