中東情勢の混乱による影響が長引く中、石油由来のナフサを節約するためパッケージを白黒に変更したスナック菓子が県内でも店頭に並び始めました。物珍しさから購入する買い物客の姿も。助田記者のリポートです。きょう、富山市婦中町のアル・プラザ富山では…。助田記者「カラフルなスナック菓子の中で、逆に目を引く白黒のパッケージ。中東情勢の影響を受けた節約パッケージによるお菓子が県内でも並び始