タレントの中川翔子が、「ちょっと痩せました」とつづった最新ショットを公開し、心配の声が寄せられている。【映像】中川翔子、心配の声が寄せられた近影や貴重な夫婦ショット2023年4月、一般男性との結婚を発表し、2025年9月に双子の男の子を出産した中川。Instagramでは家族との日常を発信していて、双子用のベビーカーで外出する様子や授乳している動画、「旦那様とのお写真レア〜」「身長差たまらんなぁ」などと話題に