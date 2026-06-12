子どもたちが淡い光に目を輝かせていました。初夏の風物詩、ホタルです。富山・滑川市で行われた鑑賞会に、親子連れなど約35人が参加。黄緑色の点滅する光が、腕や手に止まります。参加した小学生は「光がすごくきれい」「環境を整えてホタルがすめる場所を作っていきたい」と話しました。