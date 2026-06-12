愛知県安城市の学校給食で、大雨のときにダムの役割を果たす水田で収穫されたコメがふるまわれました。 【写真を見る】“田んぼダム”で収穫されたコメ 学校給食に…大雨の際にダムの役割“水田貯留”を学ぶ機会に 愛知･安城市 6月12日、安城市内のすべての小中学校の給食で提供されたのは、「水田貯留」いわゆる「田んぼダム」で収穫されたコメ。水田貯留とは、大雨のときなどに水田をダムに見立てて雨水を貯めることで河川の氾