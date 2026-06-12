ベイシアは6月12日、新ディスカウント業態「劇安ワンダーランドココトク！ふかや花園店」を埼玉県深谷市にオープンした。既存店を全面改装したもの。屋号にはあえてベイシアの名称を使わず、新たな発想で価格の安さと買い物の楽しさを追求した。物価高で消費が多様化する中、従来の業態では取り込めていなかった客層の需要に応える。従来店比で客数は1・5倍以上を見込む。新店舗は1033坪の売場に約8500品目をラインアップ。