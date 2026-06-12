現場の技術を体感することで、学習の充実を図ります。測量を学ぶ学生に実際の水道工事現場を見てもらおうと岡山市が見学会を開きました。 【写真を見る】測量などを学んでいる専門学校生たちが水道工事現場を見学次世代の担い手の育成にも【岡山】 老朽化した水道管を地震に耐えられるよう更新する工事を見学するのは、岡山科学技術専門学校の学生たちです。 普段は測量などを中心に学んでいて、日頃学習している内容が現場で