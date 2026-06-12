笠岡商業高校の生徒が、株主として経営に参画する株式会社が設立されました。商品企画や販売などを通じて実践的なビジネスを学ぶ取り組みです。 【写真を見る】高校生が株主として経営に参画株式会社「笠JOB絆」設立開発・商品化したクラフトコーラの販路拡大など【岡山】 「商業の学びと実践を通じて地域と生徒が共に成長すること、それが私たちの存在意義です」きのう（11日）、笠岡商業高校で設立が発表されたのは