レアル・マドリードが今夏の移籍市場でマンチェスター・シティ所属のDFヨシュコ・グヴァルディオルの獲得を検討しているようだ。スペイン『AS』が報じている。新たにレアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョは、守備陣の強化を今夏の最優先課題のひとつに位置付けており、その中心候補としてグヴァルディオルの名前が浮上しているという。現在24歳のクロアチア代表DFは、センターバックだけでなく左サイドバックでも高いレ