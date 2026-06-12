商店街の活性化、そして佐世保の魅力を世界に向けて発信します。 ご当地キャラクターが誕生し、12日にお披露目されました。 バンズの体、チーズの首輪、そしてポテトの鍵しっぽがチャームポイントです。 佐世保市の商店街でお披露目された、オリジナルのご当地キャラクター「佐世保怪獣ニャオーン」。 現役プロアニメーターの横山 愛さんが、佐世保を盛り上げたいと